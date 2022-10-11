Лев Лещенко сообщил об отмене «Голубого огонька» в этом году

Автор Дарья |||

"Нет пока никакого "огонька". Снимается только в "Крокусе" один концерт, его по телевидению и покажут", — проинформировал артист в комментарии "АбZацу".