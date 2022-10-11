Как заявил Лев Валерьянович, лично ему в текущем году "не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали". "Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние - и всё", — заявил певец.
Лев Лещенко сообщил об отмене «Голубого огонька» в этом году
- Автор Дарья
- 11 октября, 2022. Вторник 09:09
"Нет пока никакого "огонька". Снимается только в "Крокусе" один концерт, его по телевидению и покажут", — проинформировал артист в комментарии "АбZацу".
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