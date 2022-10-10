В рамках мероприятия для горожан и гостей столицы региона провели мастер-классы по всем видам народных промыслов, а творческие группы исполняли народные композиции и танцы.
«Мне тут все крайне понравилось. Фестиваль собрал в одном месте всю культурную составляющую республики. Теперь мне хочется съездить в каждый район и детальнее со всем познакомиться», — поделилась эмоциями туристка Анна.
Экспозицию увидел первый заместитель главы кабмина Дагестана Муслим Телякавов в сопровождении руководителя Минтуризма Эмина Мерданова.