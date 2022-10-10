ЗАМАНА - В Махачкале прошел фестиваль народно-художественных промыслов

В Махачкале прошел фестиваль народно-художественных промыслов

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10 октября, 2022. Понедельник 17:10
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В Махачкале прошел фестиваль народно-художественных промыслов
На главной площади Махачкалы прошел фестиваль народно-художественных промыслов.
В Махачкале прошел фестиваль народно-художественных промыслов
В рамках мероприятия для горожан и гостей столицы региона провели мастер-классы по всем видам народных промыслов, а творческие группы исполняли народные композиции и танцы.
«Мне тут все крайне понравилось. Фестиваль собрал в одном месте всю культурную составляющую республики. Теперь мне хочется съездить в каждый район и детальнее со всем познакомиться», — поделилась эмоциями туристка Анна. 
Экспозицию увидел первый заместитель главы кабмина Дагестана Муслим Телякавов в сопровождении руководителя Минтуризма Эмина Мерданова. 
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