ЗАМАНА - В Южной Осетии прошел концерт ансамбля «Лезгинка»

В Южной Осетии прошел концерт ансамбля «Лезгинка»

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10 октября, 2022. Понедельник 16:43
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В Южной Осетии прошел концерт ансамбля «Лезгинка»

Популярный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выступил в Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова в Цхинвале (РЮО) в рамках программы «Мир сквозь танец» и проекта «Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии», информирует пресс-служба ансамбля.

В Южной Осетии прошел концерт ансамбля «Лезгинка»

Участники коллектива «Лезгинка» показали свои лучшие номера: «Приветственная лезгинка», «Парная лезгинка», «Рутульский танец», «Нежность», «Горский танец», «Выше гор», «Ритмы Кавказа» и так далее.

Гендиректор знаменитой дагестанской команды Джамбулат Магомедов заметил, что в Южной Осетии его ансамбль выступил впервые.

«Мы выступаем во многих городах как за рубежом, так и в России, но есть особые страны, где невероятный народ и куда все время тянет. Южная Осетия для нас особенная!» – подчеркнул он.

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