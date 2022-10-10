Россияне сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк

В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, он получил название "ПМЖейсон". В комедийном проекте, с которым уже можно ознакомиться в российских социальных сетях, использовали образы актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона, информирует ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании-создателя шоу Agenda Media Group Алексей Парфун.

"ПМЖейсон" - легкий юмористический веб-проект пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русскую жизнь. Сериал раскрывает попытки главного персонажа охотно понять и интегрироваться в эту жизнь, которая, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку", — высказался он.

События шоу разворачиваются в 2027 году. После пятилетних съемок в России Стэйтем остался жить в русской деревушке. На 60-летие к нему прилетают друзья - Ривз, Робби и Паттинсон. Их образы были разработаны с использованием дипфейк-технологии: искусственный интеллект создает синтетический контент, в котором лицо человека заменяется другим в фото-, видео- или аудиопространстве. В проекте роли сыграли Юлия Башорина, Андрей Дерюгин, Андрей Коротков.