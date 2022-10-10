В трейлере можно увидеть Фред Армисен («Бруклин 9-9») в роли дяди Фестера. Саму героиню Уэнсдэй играет Дженна Ортега («Крик» 2022 года), а остальных членов семейки Аддамс — Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Исаак Ордоньес (Пагсли).
Появился полноценный трейлер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс
- Автор Дарья
- 10 октября, 2022. Понедельник 08:44
Netflix опубликовал полноценный трейлер шоу «Венсди» / «Уэнсдэй» (Wednesday). Сериал можно будет посмотреть на стриминговой площадке уже 23 ноября.
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