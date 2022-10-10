ЗАМАНА - В Махачкале открылась всероссийская выставка о многообразии культур народов России

В Махачкале открылась всероссийская выставка о многообразии культур народов России

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10 октября, 2022. Понедельник 00:38
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В Махачкале открылась всероссийская выставка о многообразии культур народов России

Всероссийская фотовыставка "Сила традиций: народы Российской Федерации", посвященная Году культурного наследия народов России, открылась 7 октября в выставочном зале Союза художников в Махачкале, информирует ТАСС.

В Махачкале открылась всероссийская выставка о многообразии культур народов России

На выставке можно посмотреть фотографии сотрудников центров традиционной культуры народов страны из более 35 субъектов.

"В экспозиции представлены фотографии работников центров традиционной культуры российских народов из 38 субъектов нашей родины - победителей ежегодных всероссийских фотоконкурсов, организованных центром культуры народов России государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова в 2017-2021 годах", — рассказала пресс-служба регионального дома народного творчества Минкультуры республики.

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