На выставке можно посмотреть фотографии сотрудников центров традиционной культуры народов страны из более 35 субъектов.
"В экспозиции представлены фотографии работников центров традиционной культуры российских народов из 38 субъектов нашей родины - победителей ежегодных всероссийских фотоконкурсов, организованных центром культуры народов России государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова в 2017-2021 годах", — рассказала пресс-служба регионального дома народного творчества Минкультуры республики.