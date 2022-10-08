Создатели игры упомянули об истоках проекта и рассказали про весь его путь. Поклонники узнали, как рассказ о смертельном турнире трансформировался в серию видеоигр, в будущем приняв и другие формы медиа-материалов. Mortal Kombat стал целой франшизой, представ перед фанатами в виде кинолент и даже анимационных шоу, которые всё ещё продолжают сниматься.
Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер
- Автор Дарья
- 08 октября, 2022. Суббота 01:27
В честь юбилея Mortal Kombat команда проекта представила ролик, в котором авторы отпраздновали тридцатилетие серии. Об этом проинформировал сайт «Игромания.ру».
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