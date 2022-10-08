Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер

Создатели игры упомянули об истоках проекта и рассказали про весь его путь. Поклонники узнали, как рассказ о смертельном турнире трансформировался в серию видеоигр, в будущем приняв и другие формы медиа-материалов. Mortal Kombat стал целой франшизой, представ перед фанатами в виде кинолент и даже анимационных шоу, которые всё ещё продолжают сниматься.