ЗАМАНА - Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер

Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер

Автор
08 октября, 2022. Суббота 01:27
|||
Авторы Mortal Kombat отметили 30-летие серии, выпустив новый трейлер

В честь юбилея Mortal Kombat команда проекта представила ролик, в котором авторы отпраздновали тридцатилетие серии. Об этом проинформировал сайт «Игромания.ру».

Создатели игры упомянули об истоках проекта и рассказали про весь его путь. Поклонники узнали, как рассказ о смертельном турнире трансформировался в серию видеоигр, в будущем приняв и другие формы медиа-материалов. Mortal Kombat стал целой франшизой, представ перед фанатами в виде кинолент и даже анимационных шоу, которые всё ещё продолжают сниматься.

Прочитано 209 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top