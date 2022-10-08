ЗАМАНА - «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

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08 октября, 2022. Суббота 00:24
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«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Музыкальный конкурс "Евровидение" в будущем году пройдет в английском городе Ливерпуль.

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Об этом 7 октября проинформировал телеведущий Грэм Нортон.

"Местом проведения "Евровидения-2023" станет Ливерпуль", — объявил он.

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