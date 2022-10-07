ЗАМАНА - Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября 2023 года

Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября 2023 года

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07 октября, 2022. Пятница 15:10
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Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября 2023 года

Киностудия Lionsgate объявила даты премьер некоторых своих проектов, которые выйдут в следующем году. Лента «Неудержимые 4» (Expend4bles), которая ранее должна была выйти этим летом, дойдет до кинотеатров 22 сентября 2023 года.

Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября 2023 года

Роли в боевике сыграли известные голливудские актеры: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Кёртис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и Энди Гарсиа.

Также Lionsgate обозначило дату выхода комедии About My Father с Робертом Де Ниро в главной роли — картина выйдет 26 мая. Она повествует о ситуации, в которой влюблённая пара знакомит своих родителей друг с другом.

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