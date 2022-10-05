ЗАМАНА - О популярном композиторе Хансе Циммере выйдет документальный фильм

О популярном композиторе Хансе Циммере выйдет документальный фильм

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05 октября, 2022. Среда 11:15
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О популярном композиторе Хансе Циммере выйдет документальный фильм

О жизни и творчестве Ханса Циммера, популярного композитора, написавшего музыку к проектам «Король Лев» и «Пираты Карибского моря», снимут документальную картину.

О популярном композиторе Хансе Циммере выйдет документальный фильм

Ленту покажут на телевидении, она уже получила название «Ханс Циммер — голливудский бунтарь». Об этом заявляет сайт "Газета.Ru".

Кресло режиссера занял Фрэнсис Хэнли, а продюсирует документалку Джо Шиннер.

В одной части фильма зрители увидят беседы журналистов с кинематографистами Роном Ховардом, Дени Вильневым и Кристофером Ноланом, которые работали с Циммером.

Проект расскажет о жизни оскароносного композитора, о том, как он работал над музыкой к культовым фильмам, например, «Интерстеллар», «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Нет времени умирать», «Темный рыцарь» и «Бэтмен: начало».

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