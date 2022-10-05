О популярном композиторе Хансе Циммере выйдет документальный фильм

О жизни и творчестве Ханса Циммера, популярного композитора, написавшего музыку к проектам «Король Лев» и «Пираты Карибского моря», снимут документальную картину.

Ленту покажут на телевидении, она уже получила название «Ханс Циммер — голливудский бунтарь». Об этом заявляет сайт "Газета.Ru".

Кресло режиссера занял Фрэнсис Хэнли, а продюсирует документалку Джо Шиннер.

В одной части фильма зрители увидят беседы журналистов с кинематографистами Роном Ховардом, Дени Вильневым и Кристофером Ноланом, которые работали с Циммером.

Проект расскажет о жизни оскароносного композитора, о том, как он работал над музыкой к культовым фильмам, например, «Интерстеллар», «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Нет времени умирать», «Темный рыцарь» и «Бэтмен: начало».