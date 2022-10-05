Depeche Mode выпустят новый альбом в следующем году

Знаменитая группа Depeche Mode объявила о выходе нового альбома, премьера которого состоится в 2023 году.

Альбом станет первым после ухода из жизни клавишника группы Энди Флетчера в мае этого года. Как заявили участники группы, работа над новыми песнями шла несколько лет.