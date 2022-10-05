ЗАМАНА - Depeche Mode выпустят новый альбом в следующем году

Depeche Mode выпустят новый альбом в следующем году

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05 октября, 2022. Среда 01:15
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Depeche Mode выпустят новый альбом в следующем году

Знаменитая группа Depeche Mode объявила о выходе нового альбома, премьера которого состоится в 2023 году.

Depeche Mode выпустят новый альбом в следующем году

Альбом станет первым после ухода из жизни клавишника группы Энди Флетчера в мае этого года. Как заявили участники группы, работа над новыми песнями шла несколько лет.

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