В сети появился новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера

Повествование идет в копенгагенской больнице, населенной призраками. Карен (Бодиль Ёргенсон) вместе с пациентами и врачами ищет ответы на вопросы, дабы спасти госпиталь от опасности. Однажды во сне она бродит в темноте и оказывается под больницей. Врата в Королевство снова открываются.

Мистический сериал «Королевство» появился на экранах в 1990-е годы. В прошлом производство нового сезона откладывалось из-за смерти 5-х актеров основного состава.