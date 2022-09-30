ЗАМАНА - В сети появился новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера

В сети появился новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера

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30 сентября, 2022. Пятница 00:34
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В сети появился новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера
В сети появился новый трейлер культового шоу «Королевство» Ларса фон Триера.
Повествование идет в копенгагенской больнице, населенной призраками. Карен (Бодиль Ёргенсон) вместе с пациентами и врачами ищет ответы на вопросы, дабы спасти госпиталь от опасности. Однажды во сне она бродит в темноте и оказывается под больницей. Врата в Королевство снова открываются.
 
Мистический сериал «Королевство» появился на экранах в 1990-е годы. В прошлом производство нового сезона откладывалось из-за смерти 5-х актеров основного состава. 

Мировая премьера «Исхода» прошла на кинофестивале в Венеции. Зрители смогут посмотреть сериал 27 ноября на стриминговой площадке MUBI.
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взяты из открытых источников
 

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