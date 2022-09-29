Дагестан участвует в съёмках проекта «Цвет нации»

В Дагестане проходят съемки проекта «Цвет нации», который реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. «Цвет нации» – это проект документальных кинолент о ярких представителях народов, живущих в России.

Каждая картина – это история одного неравнодушного человека, а также подробности о его культуре и народных традициях. Как заявила генпродюсер проекта Дамира Гайфуллина, проект «Цвет нации» создан для того, чтобы граждане нашей страны лучше узнали друг друга и познакомились с разными российскими нациями.