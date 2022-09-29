ЗАМАНА - Появился трейлер фильма «Астерикс и Обеликс» с новыми актерами

Появился трейлер фильма «Астерикс и Обеликс» с новыми актерами

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29 сентября, 2022. Четверг 01:34
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Появился трейлер фильма «Астерикс и Обеликс» с новыми актерами

В сети появился трейлер приключенческой кинокомедии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu). На этот раз - без Жерара Депардье, его персонажа сыграл режиссер ленты Гийом Кане.

Обеликса сыграл Жиль Леллуш. Венсан Кассель воплотил образ Цезаря, Марион Китийяр взяла на себя Клеопатру. В фильме появятся актеры Пьер Ришар и Мелани Тьерри. На больших экранах картина появится зимой следующего года.

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