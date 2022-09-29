Обеликса сыграл Жиль Леллуш. Венсан Кассель воплотил образ Цезаря, Марион Китийяр взяла на себя Клеопатру. В фильме появятся актеры Пьер Ришар и Мелани Тьерри. На больших экранах картина появится зимой следующего года.
Появился трейлер фильма «Астерикс и Обеликс» с новыми актерами
- Автор Дарья
- 29 сентября, 2022. Четверг 01:34
В сети появился трейлер приключенческой кинокомедии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu). На этот раз - без Жерара Депардье, его персонажа сыграл режиссер ленты Гийом Кане.
Последнее от Дарья
- До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи
- Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале
- Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев
- Глава РД встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России
- Энергохищения почти на 300 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в Дагестане