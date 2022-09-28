ЗАМАНА - Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале

Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале

Автор
28 сентября, 2022. Среда 18:10
|||
Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале

Литературный музей имени Расула Гамзатова (филиал Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи) открыл выставку «Раздаю радугу», посвященную юбилею народной поэтессы республики Фазу Алиевой, информирует пресс-служба культурного учреждения.

Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале

В экспозиции числятся редкие документы, личные вещи и подарки, сделанные фанатами работ Алиевой. Ее заслуги отмечены самыми высокими государственными и общественными наградами, в том числе орденом Святого апостола Андрея Первозванного. С именем поэтессы связана целая эпоха в истории многонациональной литературы российских народов.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top