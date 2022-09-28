В экспозиции числятся редкие документы, личные вещи и подарки, сделанные фанатами работ Алиевой. Ее заслуги отмечены самыми высокими государственными и общественными наградами, в том числе орденом Святого апостола Андрея Первозванного. С именем поэтессы связана целая эпоха в истории многонациональной литературы российских народов.
Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале
- Автор Дарья
- 28 сентября, 2022. Среда 18:10
Литературный музей имени Расула Гамзатова (филиал Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи) открыл выставку «Раздаю радугу», посвященную юбилею народной поэтессы республики Фазу Алиевой, информирует пресс-служба культурного учреждения.
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