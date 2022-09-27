Собравшихся также поприветствовал руководитель Союза театральных деятелей региона и народный артист РФ Айгум Айгумов. «Фестиваль – это то, на чем воспитываются наши граждане. Дагестан гостеприимно раскрывает свои двери всем национальностям, любой республике, любому народу. И сегодня все театральные группы приветствуют наших гостей!», – выступил артист. Парадом театров республики встретили участников, среди которых были представители Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Астрахани, Волгоградской области, Элисты, а также театры нескольких регионов Северного Кавказа. В жюри мероприятия находятся ведущие театроведы и критики страны: Валерий Подгородинский, Вероника Косенкова, Армине Оганесян, Евгений Авраменко, а также Скандарбек Тулпаров.
VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» начал свою работу в Дагестане
- Автор Дарья
- 27 сентября, 2022. Вторник 14:52
Праздничное открытие прошло на большой сцене Русского театра. Гостей мероприятия и зрителей поприветствовала глава Минкультуры РД Зарема Бутаева.
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