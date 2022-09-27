Сериал является приквелом и одновременно сиквелом картины «Союз Спасения», снятого режиссером Андреем Кравчуком в 2018 году. Персонажей в проекте сыграли следующие актеры: Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, а также Сергей Безруков и другие. В шоу использовалась компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 на 100% нарисованных кадров и 138 хромакейных кадров, где Санкт-Петербург периода декабристов смоделирован в соответствии с сохранившимися документами времени.
Появилась дата премьеры исторического сериала «Союз Спасения. Время гнева»
- Автор Дарья
- 27 сентября, 2022. Вторник 08:44
Цифровая премьера исторического проекта «Союз Спасения. Время гнева» пройдет 28 сентября на стриминговой площадке KION, далее многосерийное шоу пройдет в эфире Первого канала.
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