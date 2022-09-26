ЗАМАНА - В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Автор
26 сентября, 2022. Понедельник 14:44
|||
В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в РФ приглашает жителей Махачкалы и гостей города посетить Дни культуры ОАЭ, которые пройдут в республике.

В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Место и время проведения следующие: Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром, 28-29 сентября, с 11:00 до 17:00 Для зрителей подготовят следующие развлекательные мероприятия: выступление группы народного творчества Шарджи; театрализованная постановка с древними свадебными обрядами ОАЭ; выставка антиквариата, изготовка кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной одежды для женщин «аль-талли», роспись хной; макет, демонстрирующий Эмираты в прошлые века; выставка картин о наследии ОАЭ; фото-зона (можно будет примерить традиционные женские наряды ОАЭ, мужские и детские костюмы); уголок гостеприимства (с возможностью выпить кофе и другие национальные блюда ОАЭ).

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top