Место и время проведения следующие: Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром, 28-29 сентября, с 11:00 до 17:00 Для зрителей подготовят следующие развлекательные мероприятия: выступление группы народного творчества Шарджи; театрализованная постановка с древними свадебными обрядами ОАЭ; выставка антиквариата, изготовка кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной одежды для женщин «аль-талли», роспись хной; макет, демонстрирующий Эмираты в прошлые века; выставка картин о наследии ОАЭ; фото-зона (можно будет примерить традиционные женские наряды ОАЭ, мужские и детские костюмы); уголок гостеприимства (с возможностью выпить кофе и другие национальные блюда ОАЭ).
В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов
- Автор Дарья
- 26 сентября, 2022. Понедельник 14:44
Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в РФ приглашает жителей Махачкалы и гостей города посетить Дни культуры ОАЭ, которые пройдут в республике.
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