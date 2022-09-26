Картина "Красная Шапочка" возглавила кинопрокат РФ и СНГ в выходные

Авторами ленты, появившейся на больших экранах 22 сентября, стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко. Фильм демонстрирует свою версию легендарной сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет открыть секрет исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение. Главных героев сыграли Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Второе место по сборам занял фильм "Три тысячи лет желаний". Он появился в прокате 8 сентября и собрал 29,6 млн рублей за минувшие выходные.