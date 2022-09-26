ЗАМАНА - VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Махачкале

VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Махачкале

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26 сентября, 2022. Понедельник 09:36
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VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Махачкале

15 городов Российской Федерации поучаствуют во VII Всероссийском фестивале «Русская сцена», который пройдёт в Дагестане с 26 сентября по 4 октября.

VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена» пройдёт в Махачкале

В расписании числятся классические имена драматургов (среди них А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский) и современные писатели (например, Е. Гришковец и М. Бартенев). Кроме того, в афише указаны два моноспектакля, а также творческая программа писателя и народного артиста страны Андрея Соколова. 

Мероприятие пройдет на сценах Русского театра имени Максима Горького, Театра поэзии, Аварского и Кумыкского театров. 

В жюри войдут известные творческие личности –  Николай Жегин, Валерий Подгородинский, Константин Щербаков. 

Школьники и учащиеся университетов на все фестивальные показы могут получить билеты по программе «Пушкинская карта». Продажа уже идет на портале Русского театра и в кассе. 

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