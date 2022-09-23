ЗАМАНА - Apple TV+ готовит 2 сезона нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Apple TV+ готовит 2 сезона нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

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23 сентября, 2022. Пятница 01:55
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Apple TV+ готовит 2 сезона нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Стриминговая площадка Apple TV+ заказала сразу 2 сезона нового проекта от автора «Во все тяжкие» (Breaking Bad) Винса Гиллигана, информирует Deadline. Главного героя в нём сыграет звезда «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) Рэй Сихорн.

Apple TV+ готовит 2 сезона нового сериала от создателя «Во все тяжкие»
Культура

Безымянный проект, как сообщают, отойдет от криминального жанра. Гиллиган займет кресло режиссера и исполнительного продюсера. Пока подробности сюжета сериала находятся под секретом.

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