HBO представит эксклюзивные материалы по The Last of Us и другим шоу в ноябре

Автор Дарья |||

HBO празднует 50-летие, в рамках которого планирует большую презентацию ряда своих проектов — она пройдет 8 ноября. Среди них числится и шоу «Одни из нас» (The Last of Us).