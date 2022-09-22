Netflix опубликовал тизер-трейлер мультсериала Sonic Prime

Ролик показал несколько персонажей мультфильма — в нём присутствуют кадры сражений с Доктором Эггманом и Шэдоу, а также на несколько секунд появляется кот Биг. Ранее выходили два коротких тизера, в одном из которых появлялся Соник, а в другом — Шэдоу.