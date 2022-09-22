В прошлом одним из главных претендентов на роль знаменитого персонажа называли Идриса Эльбу. После этого актер отказался от предложения, так как не желал тратить 10-12 лет карьеры на съемки в картинах о Бонде. Еще одним возможным кандидатом на роль агента 007 является 25-летний Джейкоб Элорди, ставший популярным после выхода сериала «Эйфория». Сценария у фильма на данный момент нет, а съемки стартуют не раньше 2024 года.
Поиски актера на роль Джеймса Бонда могут идти годы
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 01:33
Поиски нового актера для легендарной роли Джеймса Бонда могут продолжаться еще несколько лет, признались главные продюсеры серии про британского агента 007 Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.
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