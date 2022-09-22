Посмотреть можно уже 3 серии, которые идут от 37 до 42 минут. Далее следующие эпизоды будут выходить на Disney+ по средам вплоть до 23 ноября.
На Disney+ вышли первые 3 серии «Андора» по вселенной «Звёздных войн»
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 00:29
На стриминговой площадке Disney+ прошла премьера шоу «Андор» (Andor), ставшего частью франшизы «Звёздные войны».
Проект повествует об истории Кассиана Андора (Диего Луна), впервые появившегося в киноленте «Изгой-один» (Rogue One). Шоу является приквелом картины «Изгой-один».
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