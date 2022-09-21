Две российские картины попали в программу кинофестиваля в Токио

Две российские картины включены в программу Токийского кинофестиваля, который пройдет в столице Японии с 24 октября по 2 ноября, информирует ТАСС, ссылаясь на сайт мероприятия.

Так, кинолента "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина будет показана на фестивале.

В категорию "Гала коллекция" попала работа Александра Сокурова "Сказка", в фантастическом ключе рассказывающая о событиях Второй мировой войны. Фильм поднимает сложные темы, связанные с ролью личности в истории.



В конкурсной программе мероприятия числится 15 кинолент, снятых творцами из ряда стран, например, Тунис, Франция, Испания. Также за главный приз будет бороться картина "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина из Казахстана.

