ЗАМАНА - Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары»

Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары»

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21 сентября, 2022. Среда 14:08
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Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары»

Духовой оркестр Каспийской флотилии под руководством Александра Урбанцева выступил во 2-м концерте десятого фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары», информирует пресс-служба Министерства культуры региона.

Духовой оркестр Каспийской флотилии выступил на фестивале «Дагестанские фанфары»
Культура

Каждый год оркестр принимает участие в воинских ритуалах, спортивных и культурно-массовых событиях республики. Среди важных мероприятий для оркестра – выступления на параде Победы и на праздновании Дня военно-морского флота.

В рамках мероприятия коллектив сыграл для зрителей военные марши, переработки классических композиций, народные песни, хиты популярной музыки. Оркестр исполнил такие известные композиции, как «Гусарский марш», «На побывку едет молодой солдат», «Лучший город земли», «Марш российских моряков», «Эй, моряк», «Калинка», «Прощание славянки» и др.

Фестиваль проходил в рамках национального проекта «Культура». 

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