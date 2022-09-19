ЗАМАНА - В Ставрополе состоялась премьера киноленты о трагедии в Беслане

В Ставрополе состоялась премьера киноленты о трагедии в Беслане

Автор
19 сентября, 2022. Понедельник 16:42
Николай Тасоев © ИА Красная Весна ИА Красная Весна|||
В Ставрополе состоялась премьера киноленты о трагедии в Беслане

Премьера киноленты "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане состоялась на Всероссийском молодежном фестивале "На высоте" в Ставрополе, информирует ТАСС.

В Ставрополе состоялась премьера киноленты о трагедии в Беслане
Культура

Показ прошел в мультимедийном музее "Россия - моя история". Как пишет ТАСС, ссылаясь на кинокомпанию "Триикс медиа", снявшую фильм при поддержке Института развития интернета, просмотр проходил по инициативе организаторов мероприятия. На премьеру картины приехала делегация из Северной Осетии. "Большое счастье слышать ваши овации и аплодисменты после показа ленты. Это значит, что наша работа была проделана не зря", — высказался актер Сармат Татаринцев, который сыграл одну из главных ролей в фильме.

Ранее кинокомпании заявляла, что "Золотая бронза" появится на платформах соцсетей осенью этого года. 

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top