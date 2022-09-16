Леонардо Ди Каприо может сняться в популярном шоу «Игра в кальмара»

Как заметил Хван, повествование 2 сезона сериала будет идти в Корее, и каст укомплектован корейскими актерами. А вот в будущем возможно все.

«Во 2 сезоне голливудских знаменитостей не будет. В планах этого нет, возможно, в 3, если поменяется место действия - но второй сезон будет происходить в Корее. Леонардо Ди Каприо признался, что он большой поклонник «Игры в кальмара», так что, если время или возможности позволят, мы попросим его сняться в проекте», — поделился шоураннер.

Съемки 2 сезона шоу стартуют в 2023 году, а его премьера пройдет в 2024.