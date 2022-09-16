ЗАМАНА - В Махачкале открылась 2-я модельная библиотека нового поколения

В Махачкале открылась 2-я модельная библиотека нового поколения

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16 сентября, 2022. Пятница 10:15
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В Махачкале открылась 2-я модельная библиотека нового поколения

В рамках нацпроекта «Культура» в Махачкале обновили одну из самых старейших библиотек города, которая начала работу аж в 30-е годы 20 века.

В Махачкале открылась 2-я модельная библиотека нового поколения
Культура

«Сегодня это не просто учреждение культуры, а современное пространство, образовательный и интеллектуальный центр. После капремонта библиотека изменилась до неузнаваемости, она стала просторнее и светлее. Явно пополнился и книжный фонд – на полках актуальные произведения – от классики до современности», – заявляет пресс-служба Минкультуры Дагестана.

С открытием сотрудников учреждения поздравили глава Министерства культуры РД Зарема Бутаева, мэр Махачкалы Салман Дадаев и руководитель Управления культуры города Фарид Абалаев.

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