Netflix показал трейлер киноленты «Школа добра и зла»

Кинолента повествует о волшебном мире, где работает специальное учебное заведение Школа добра и зла. Две лучшие подруги Софи (София Энн Карузо) и Агата (София Уайли) уже знают, в какую из школ они попадут. Софи будет обучаться добру, а Агата — злу. Но, вопреки планам обеих девушек, всё происходит совершенно наоборот. «Школа добра и зла» появится на Netflix уже 21 октября.