Кинолента повествует о волшебном мире, где работает специальное учебное заведение Школа добра и зла. Две лучшие подруги Софи (София Энн Карузо) и Агата (София Уайли) уже знают, в какую из школ они попадут. Софи будет обучаться добру, а Агата — злу. Но, вопреки планам обеих девушек, всё происходит совершенно наоборот. «Школа добра и зла» появится на Netflix уже 21 октября.
Netflix показал трейлер киноленты «Школа добра и зла»
- Автор Дарья
- 14 сентября, 2022. Среда 01:45
Стриминговая площадка Netflix опубликовала трейлер грядущей картины «Школа добра и зла», созданной по одноимённой серии произведений Соманы Чайнани.
Последнее от Дарья
- В Дагестане около тысячи туристов посетили Кизлярский коньячный завод
- В школе №1 Каспийска случилось короткое замыкание электропроводки
- Ушел из жизни легендарный режиссер Жан-Люк Годар
- Флешмоб «Вершина» пройдёт на бархане Сарихум
- В Сулейман-Стальском районе реализуется масштабный инвестпроект в отрасли животноводства