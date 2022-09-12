ЗАМАНА - Иранская картина "Тихая слава" получила гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино

Иранская картина "Тихая слава" получила гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино

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12 сентября, 2022. Понедельник 10:51
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Иранская картина &quot;Тихая слава&quot; получила гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино

Кинолента "Тихая слава" иранского режиссера Нахид Хассанзаде получила гран-при XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК). Приз создателю картины вручила глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу КМФМК.

Иранская картина "Тихая слава" получила гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино
Культура

В Казани прошла торжественная церемония закрытия XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В ней, в частности, поучаствовали председатель жюри, режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко, глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова, исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

"Гран-при вручили иранской ленте "Тихая слава". Помимо Гран-при, картина получила также приз жюри NETPAC - сети продвижения азиатских фильмов и приз Казанского кинофестиваля "Лучшая актриса полнометражного игрового фильма", — заявляет пресс-служба.

Создательница киноработы Нахид Хассанзаде поблагодарила организаторов мероприятия за возможность продемонстрировать свой фильм. "Моя картина про человека и его храм. Я убеждена в том, что общество, способное рассказать свою историю, намного счастливее, чем то, которое этого сделать не может", — высказала в своей речи Хассанзаде.

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