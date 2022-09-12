ЗАМАНА - Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал про начало съемок четвертой части «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал про начало съемок четвертой части «Аватара»

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12 сентября, 2022. Понедельник 08:17
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Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал про начало съемок четвертой части «Аватара»

Легендарный режиссер Джеймс Кэмерон объявил о старте съемок 4 части киноленты «Аватар» на оффлайн-мероприятии студии Disney D23 Expo. Об этом информирует The Collider.

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал про начало съемок четвертой части «Аватара»
Культура

Помимо этого, Кэмерон рассказал о продолжении съемок «Аватара 3». При этом он добавил, что несмотря на то, что «Аватар 2» пребывает на стадии пост-продакшна, «все идет хорошо». Он показал фанатам несколько 3D-сцен будущей картины. 

Повествование второго фильма ведется на том же острове Пандора, но в другой местности. Семья главных персонажей переместится жить к океану. События будут идти спустя 14 лет после первой части.

На больших экранах «Аватар 2» появится 16 декабря текущего года, а остальные три фильма будут выходить раз в 2 года — в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно. 

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