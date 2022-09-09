Выход «Иронии судьбы» на больших экранах означает, что американский зритель тоже сможет проникнуться чувствами к необычной любовной истории. «В этот раз Вайсберг решил всех, кажется, удивить. Американских граждан — странным сюжетным твистом (там все равно Рязанова не знают). А наших — смелым взглядом на легендарную классику. Ну и еще тем, что новогодняя комедия вышла осенью», — высказался кинокритик Федор Дубшан.
Американская версия «Иронии судьбы» появилась в кинотеатрах
- Автор Дарья
- 09 сентября, 2022. Пятница 15:47
Прошла премьера киноленты «Ирония судьбы в Голливуде», которая стала ремейком легендарной советской картины «Ирония судьбы» режиссера Эльдара Рязанова.
Он также заявил, что ремейк могут полюбить и в России, так как он напоминает о «заливной рыбе». «Ирония судьбы в Голливуде» вышла в России 8 сентября.
Последнее от Дарья
- Сотрудницу налоговой в Дагестане подозревают в причинении ущерба на сумму более 5 млн рублей
- Более 30 000 детей отдохнули в 2022 году в летних лагерях Дагестана
- Демографическую ситуацию в Дагестане обсудили на собрании Правительства
- Демографическую ситуацию в Дагестане обсудили на заседании Правительства
- Третья эвакуация в махачкалинских школах с начала учебного года