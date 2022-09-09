Стоит заметить, что в регион накануне приехали около 40 писателей из Москвы, Омской, Ростовской, Орловской, Челябинской, Калужской, Астраханской, Ярославской областей, Башкирии, Татарстана, Якутии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Карелии, Марий-Эл, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики.



Они участвуют в Гамзатовском фестивале «Дни Белых журавлей».

Поприветствовав гостей на дагестанской земле, премьер подчеркнул, что каждый сентябрь регион встречает друзей и коллег классика.

«Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей» - это масштабный праздник поэзии, который принадлежит не только перу Расула Гамзатова, это площадка для популяризации многонациональной литературы нашей страны, поддержки творчества писателей из субъектов, укрепления профессиональных связей литературных сообществ России», — высказался он.

Абдулмуслимов напомнил, что в следующем году страна отметит столетний юбилей Расула Гамзатова, уже работает федеральный оргкомитет, возглавляемый заместителем премьера. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.