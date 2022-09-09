Сценарист «Короны» Питер Морган ожидает, что производство проекта приостановят в знак уважения к Елизавете II

Сценарист Питер Морган считает, что съемки 6 сезона проекта «Корона» от стриминговой площадки Netflix будут приостановлены в знак уважения к королеве Великобритании Елизавете II, которая ушла из жизни 8 сентября. Об этом информирует Deadline.

"«Корона» — это любовное письмо к ней [королеве], и мне пока нечего сказать, лишь молчание и уважение. Я жду, что мы прекратим съемки из уважения", — высказался Морган.

Есть информация, что Netflix уже давно создал план на случай смерти монарха Елизаветы во время показа шоу. Один из режиссеров первых серий «Короны» Стивен Долдри в 2016 году озвучил, что будет правильным остановить производство в случае ухода из жизни королевы, так как сериал повествует о жизни ее семьи. Новый сезон «Короны», который выйдет на Netflix в ноябре, покажет актрису Имельду Стонтон в роли Елизаветы II.