ЗАМАНА - Сценарист «Короны» Питер Морган ожидает, что производство проекта приостановят в знак уважения к Елизавете II

Сценарист «Короны» Питер Морган ожидает, что производство проекта приостановят в знак уважения к Елизавете II

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09 сентября, 2022. Пятница 08:51
Netflix|||
Сценарист «Короны» Питер Морган ожидает, что производство проекта приостановят в знак уважения к Елизавете II

Сценарист Питер Морган считает, что съемки 6 сезона проекта «Корона» от стриминговой площадки Netflix будут приостановлены в знак уважения к королеве Великобритании Елизавете II, которая ушла из жизни 8 сентября. Об этом информирует Deadline.

Сценарист «Короны» Питер Морган ожидает, что производство проекта приостановят в знак уважения к Елизавете II
Культура

"«Корона» — это любовное письмо к ней [королеве], и мне пока нечего сказать, лишь молчание и уважение. Я жду, что мы прекратим съемки из уважения", — высказался Морган.

Есть информация, что Netflix уже давно создал план на случай смерти монарха Елизаветы во время показа шоу. Один из режиссеров первых серий «Короны» Стивен Долдри в 2016 году озвучил, что будет правильным остановить производство в случае ухода из жизни королевы, так как сериал повествует о жизни ее семьи. Новый сезон «Короны», который выйдет на Netflix в ноябре, покажет актрису Имельду Стонтон в роли Елизаветы II.

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