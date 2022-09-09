Фестиваль чуду и фестиваль «Рыбные дары России» пройдут в Махачкале

С 9 по 11 сентября в парке Ак-Гёль пройдут 2 фестиваля: «Рыбные дары России» и «Фестиваль чуду», информирует пресс-служба администрации города.

В парке разместят ярмарку с рыбной продукцией, сувенирами, вкусными блюдами и зоной отдыха. Сегодня, 9 сентября, в 19:00 пройдет официальное открытие фестиваля и праздничный концерт.

На 2 день важного события мастера кулинарии приготовят 16-метровое чуду, которое сможет поесть каждый. Также для горожан и гостей Махачкалы будут организованы мастер-классы по изготовлению и заточке дагестанских ножей, балхарской керамике и гончарному мастерству, по изготовлению серебряных украшений, чеканке медных монет и по унцукульской насечке. На мероприятии покажут номера уличные музыканты, а к церемонии закрытия фестиваля пройдет крупный флешмоб.