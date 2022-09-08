ЗАМАНА - Пленум Союза писателей России прошёл в Махачкале

Пленум Союза писателей России прошёл в Махачкале

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08 сентября, 2022. Четверг 08:44
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Пленум Союза писателей России прошёл в Махачкале

Вчера, 7 сентября, прошел пленум Союза писателей России, приуроченный к началу 100-летнего юбилея народного классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова.

Пленум Союза писателей России прошёл в Махачкале
Культура

Собравшиеся обсудили проблемы переводческой и издательской деятельности. На мероприятии были решены важные организационные вопросы, например, необходимость изменений в Уставе общественной организации и рекомендации о принятии уставов региональных писательских организаций.

С докладом выступил председатель Союза писателей РФ Николай Иванов.

Как он заметил, величие писателя определяется не тиражом издания его работы, а тем приходят ли к его истокам новые поколения.

«К Расулу Гамзатову мы ездим каждый год и это показатель, — подчеркнул Иванов. — Для нас, поэтов и писателей, фестиваль играет важнейшую роль. «Белые журавли» — это своеобразная нравственная планка, духовный купол над нашей родиной, ориентир традиционной российской культуры, литературы, духовно-нравственных ценностей. Этот литературный праздник собирает не только культуру и литературу, но и нас, как личностей».

Нужно заметить, что на мероприятии были выбраны сроки и место организации очередного XVI съезда писателей РФ.

Как собравшиеся решили, это произойдет 10 февраля следующего года 12:00 в Москве.

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