Литературный фестиваль «Дни белых журавлей» проходит в Дагестане

В главном литературном мероприятии Дагестана поучаствуют поэты, писатели и переводчики из разных субъектов России и дружественных стран. В рамках праздника пройдут тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей с преподавателями и студентами университетов и так далее. Сначала пройдет Пленум Союза писателей России во главе с Председателем Союза писателей РФ Николаем Ивановым. С 6 по 8 сентября в Театре поэзии будет проходить фотовыставка «Поэт аула и планеты».

8 сентября в 16:00 на этой же площадке начнет работу проект «Открытый микрофон», а в 18:00 Союз писателей республики совместно с театром приглашают всех желающих на Вечер российской поэзии. В день рождения Расула Гамзатовича также пройдет праздничная церемония возложения цветов к памятнику классика, который находится в Махачкале, и на место погребения народного поэта на Тарки-Тау. 9 сентября литературные десанты отечественных и зарубежных писателей выедут в Дербент, а также посетят малую родину Гамзатова — село Цада Хунзахского района, и Гуниб, где стоит памятник «Белые журавли».



