Выставка лучших работ конкурса «Мы – дети Космоса» проходит в Махачкале

В конкурсе приняло участие более 20 000 детей от 5 до 14 лет из 27 стран мира, в том числе и ребята из Дагестана. Работы детей уже демонстрировались во многих выставочных залах России. Заместитель генерального директора Национального музея республики Джамиля Дагирова заявила, что в рамках выставки пройдут лекции и художественные мастер-классы для детей. «Это единственный в мире детский конкурс, который посвящен космизму – особому виду изобразительного искусства, где Космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты», – поделилась мыслями доброволец Фонда Антонина Мурадханова.