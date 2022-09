Премьеру шоу «Властелин колец: Кольца власти» за 24 часа посмотрели более 25 млн человек

Проект «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power) продемонстрировал лучший старт на стриминговой площадке Amazon Prime Video. В первый день сериал собрал 25 млн просмотров, информирует Deadline, ссылаясь на Amazon.