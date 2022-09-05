Выставка «Дагестанская мадонна. Пространство и традиции» открылась в Махачкале

В культурно-выставочном центре Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи открылась выставка «Дагестанская мадонна. Пространство и традиции», информирует пресс-служба музея.

Задача проекта – продемонстрировать образ дагестанки в разные времена и вехи истории, а также отобразить его эволюцию: из патриархального общества через советский период до наших дней. Выставку посмотрела глав Минкультуры РД Зарема Бутаева.

Авторскую экскурсию для руководительницы ведомства провела куратор проекта Джамиля Дагирова. Она рассказала, что экспозиция состоит из живописных, графических работ из собрания Национального музея Дагестана имени А. Тахо-Годи, созданных в 1920-1980 годах, серии работ из собрания «Первой галереи» и частных собраний, предметов декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделий, архивного видеоарта.