ЗАМАНА - На Prime Video вышли два первых эпизода «Властелина колец: Кольца власти»

На Prime Video вышли два первых эпизода «Властелина колец: Кольца власти»

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02 сентября, 2022. Пятница 09:14
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На Prime Video вышли два первых эпизода «Властелина колец: Кольца власти»

На стриминговой площадке Prime Video прошла премьера первых двух серий проекта «Властелин колец: Кольца власти». Первый эпизод вышел под названием «Тень прошлого», а второй — «По воле волн» (Adrift). Обе серии идут чуть больше одного часа. 

На Prime Video вышли два первых эпизода «Властелина колец: Кольца власти»
Культура

«Властелин колец: Кольца власти» не является прямой экранизацией произведений Джона Рональда Руэла Толкина — шоу вдохновлено заметками автора. Повествование идет во времена Второй эпохи, за 1000 лет до появления на свет Бильбо и Фродо Бэггинса, в относительно мирное время для Средиземья, когда напряжение среди жителей только намечается. Сериал расскажет про восстание Саурона и процесс создания легендарных колец. Бюджет обоих проектов обошёлся Amazon, по некоторым сведениям, в 1 млрд долларов, что делает шоу самым дорогим в истории.

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