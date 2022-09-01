ЗАМАНА - Вышел полноценный трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Вышел полноценный трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд»

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01 сентября, 2022. Четверг 08:21
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Вышел полноценный трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд»

В интернете появился первый полноценный трейлер мистической киноленты о Винни-Пухе.

Проект получил название «Винни-Пух: Кровь и мёд». Фильм повествует о том, как Кристофер Робин бросает Винни-Пуха и Пяточка, после чего персонажи устраивают кровавую резню. Картина создана усилиями Jagged Edge Productions и ITN Studios. Главных героев сыграли Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Даниэль Скотт. Дата премьеры ленты пока не раскрывается.

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