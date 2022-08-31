Фильм повествует о мужчине, который проходит сложный период в отношениях с новой девушкой по имени Бет (Ванесса Кирби) и их ребёнком. К проблемам добавилось внезапное появление его экс-жены Кейт (Лора Дерн) и их 17-летнего сына Николаса (Зен МакГрат). Главному герою предстоит попытаться помочь подростку с трудностями. В фильме снимается и Энтони Хопкинс, который в прошлом уже сотрудничал с режиссёром Флорианом Зеллером во время работы над картиной «Отец».
Вышел первый тизер картины «Сын» с Хью Джекманом
- Автор Дарья
- 31 августа, 2022. Среда 02:50
Вышел дебютный тизер киноленты «Сын» с Хью Джекманом в главной роли. На больших экранах фильм появится 11 ноября текущего года.
Последнее от Дарья
- ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов
- В Дагестане уменьшилось количество незавершенных объектов строительства
- Определена территория под строительство мясоперерабатывающего предприятия в Дагестане
- Вице-президент АТА Мкртчян: 18% россиян выбрали отдых в Дагестане вместо Сочи
- Как получить выплату на содержание ребенка семье опекуна через "Госуслуги"