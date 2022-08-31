ЗАМАНА - Вышел первый тизер картины «Сын» с Хью Джекманом

Вышел первый тизер картины «Сын» с Хью Джекманом

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31 августа, 2022. Среда 02:50
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Вышел первый тизер картины «Сын» с Хью Джекманом

Вышел дебютный тизер киноленты «Сын» с Хью Джекманом в главной роли. На больших экранах фильм появится 11 ноября текущего года.

Фильм повествует о мужчине, который проходит сложный период в отношениях с новой девушкой по имени Бет (Ванесса Кирби) и их ребёнком. К проблемам добавилось внезапное появление его экс-жены Кейт (Лора Дерн) и их 17-летнего сына Николаса (Зен МакГрат). Главному герою предстоит попытаться помочь подростку с трудностями. В фильме снимается и Энтони Хопкинс, который в прошлом уже сотрудничал с режиссёром Флорианом Зеллером во время работы над картиной «Отец».

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