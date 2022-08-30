ЗАМАНА - Стартовали съемки новой киноленты по книге «Вам и не снилось»

Стартовали съемки новой киноленты по книге «Вам и не снилось»

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30 августа, 2022. Вторник 08:20
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Стартовали съемки новой киноленты по книге «Вам и не снилось»

Началось производство новой ленты по книге «Вам и не снилось». Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на режиссера Иру Волкову.

Стартовали съемки новой киноленты по книге «Вам и не снилось»
Культура

Как заявляют создатели картины, это не ремейк оригинала, вышедшего в 1981 году. Ключевой в новом фильме станет линия мамы Ромки — Веры, которую в прошлой экранизации сыграла Лидия Федосеева-Шукшина. В новой ленте Веру сыграет Виктория Толстоганова. «Мы хотим разобраться, что не так с мамой? Потому что у взрослых тоже бывают травмы. До сих пор многие родители пытаются закрывать глаза на свои проблемы, на свою собственную не состоявшуюся личную жизнь. Из-за этого относятся к детям, как к собственности, и не дают им жить по-своему», — высказалась Волкова.

На больших экранах фильм появится в 2023 году.

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