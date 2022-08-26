Юэн Макгрегор сыграет русского в проекте «Джентльмен в Москве»

Проект можно будет посмотреть на стриминговой площадке Paramount+ и на канале Showtime. Актер воплотит на экране образ русского аристократа — графа Александра Ростова. Сериал повествует о том, как главного героя арестовывают за написанное когда-то стихотворение. Вместо казни персонажа отправляют в странную ссылку: в отель «Метрополь» в центре Москвы. Ему запрещено покидать его. Став узником «Метрополя», граф Ростов следит за историческими событиями родины. Сериал основан на одноимённом романе-бестселлере Амора Тоулза. Режиссерское кресло займет Бен Вэнстоун («Последнее королевство», «Мерлин»).

