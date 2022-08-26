Проект можно будет посмотреть на стриминговой площадке Paramount+ и на канале Showtime. Актер воплотит на экране образ русского аристократа — графа Александра Ростова. Сериал повествует о том, как главного героя арестовывают за написанное когда-то стихотворение.
Вместо казни персонажа отправляют в странную ссылку: в отель «Метрополь» в центре Москвы. Ему запрещено покидать его. Став узником «Метрополя», граф Ростов следит за историческими событиями родины.
Сериал основан на одноимённом романе-бестселлере Амора Тоулза. Режиссерское кресло займет Бен Вэнстоун («Последнее королевство», «Мерлин»).
Юэн Макгрегор сыграет русского в проекте «Джентльмен в Москве»
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 11:26
Голливудский актер и звезда легендарной франшизы «Звездные войны» Юэн Макгрегор сыграет русского аристократа в шоу «Джентльмен в Москве».
Проект можно будет посмотреть на стриминговой площадке Paramount+ и на канале Showtime. Актер воплотит на экране образ русского аристократа — графа Александра Ростова. Сериал повествует о том, как главного героя арестовывают за написанное когда-то стихотворение.
Вместо казни персонажа отправляют в странную ссылку: в отель «Метрополь» в центре Москвы. Ему запрещено покидать его. Став узником «Метрополя», граф Ростов следит за историческими событиями родины.
Сериал основан на одноимённом романе-бестселлере Амора Тоулза. Режиссерское кресло займет Бен Вэнстоун («Последнее королевство», «Мерлин»).
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