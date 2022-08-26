Режиссёр «Голодных игр» снимет экранизацию BioShock для Netflix

Автор второй, третьей и четвёртой ленты из серии «Голодные игры» Фрэнсис Лоуренс занял кресло режиссера экранизации BioShock для стриминговой площадки Netflix. Сценаристом проекта станет Майкл Грин, который работал над «Логаном», «Чужой: Завет» и «Бегущему по лезвию 2049».

Съемки стартуют не раньше, чем Лоуренс закончит с производством приквела «Голодных игр», картины «Баллада о змеях и певчих птицах».

В первый раз об этой экранизации знаменитой видеоигры начали говорить в конце зимы этого года — тогда появилась информация, что Netflix купил права на адаптацию. Продюсированием фильма занимается Vertigo Entertainment, которая работала над провальной экранизацией «Тетради смерти» 2017 года. До этого перенести BioShock на телевизионные экраны пытались ещё в 2008 году, но в 2011 идею забраковали.