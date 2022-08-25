Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

«Последний богатырь: Посланник тьмы» — третья часть фэнтезийной серии о стране Белогорье, в которой живут герои русских сказок. Главный герой Иван получил богатырскую силушку, одолел злого волшебника Роголеба и теперь готовится к свадьбе с Василисой. Но еще одним препятствием на пути персонажа становится похищение его любимой. В погоне за Василисой Иван со своими друзьями попадает в Москву, где никто не может отличить настоящую магию от детской игрушки. Но тут обнаруживается, что и в этом отнюдь не волшебном мире герои старых сказок живут бок о бок с обычными людьми. Они-то и помогут герою покончить с древним злом раз и навсегда.

Вход на показ киноленты свободный.