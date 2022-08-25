ЗАМАНА - Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

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25 августа, 2022. Четверг 13:28
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Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

Театр поэзии в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа покажет отечественную комедийную картину «Последний богатырь. Посланник тьмы», информирует пресс-служба учреждения.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии
Культура

«Последний богатырь: Посланник тьмы» — третья часть фэнтезийной серии о стране Белогорье, в которой живут герои русских сказок. Главный герой Иван получил богатырскую силушку, одолел злого волшебника Роголеба и теперь готовится к свадьбе с Василисой. Но еще одним препятствием на пути персонажа становится похищение его любимой. В погоне за Василисой Иван со своими друзьями попадает в Москву, где никто не может отличить настоящую магию от детской игрушки. Но тут обнаруживается, что и в этом отнюдь не волшебном мире герои старых сказок живут бок о бок с обычными людьми. Они-то и помогут герою покончить с древним злом раз и навсегда.

Вход на показ киноленты свободный.

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