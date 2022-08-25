"Отсутствие американских и европейских фильмов мы собираемся восполнить за счет показа лучших лент из других государств — Южная Корея, Индия, Турция, Китай. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но идти в этом направлении необходимо", – высказалась она.

Мокрицкая добавила , что пора восстанавливать связи с самыми большими азиатскими киностудиями, ведь режиссерам из этой части мира есть что показать российским зрителям.