"Отсутствие американских и европейских фильмов мы собираемся восполнить за счет показа лучших лент из других государств — Южная Корея, Индия, Турция, Китай. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но идти в этом направлении необходимо", – высказалась она.
Руководитель «Москино» заявила о желании восполнить западные картины лентами из других стран
- Автор Дарья
- 25 августа, 2022. Четверг 11:45
"Москино" собирается восполнить отсутствие голливудских и европейских кинолент фильмами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, информирует РИА Новости, ссылаясь на гендиректора учреждения Наталью Мокрицкую.
Мокрицкая добавила, что пора восстанавливать связи с самыми большими азиатскими киностудиями, ведь режиссерам из этой части мира есть что показать российским зрителям.
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