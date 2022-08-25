ЗАМАНА - Руководитель «Москино» заявила о желании восполнить западные картины лентами из других стран

Руководитель «Москино» заявила о желании восполнить западные картины лентами из других стран

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25 августа, 2022. Четверг 11:45
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Руководитель «Москино» заявила о желании восполнить западные картины лентами из других стран
"Москино" собирается восполнить отсутствие голливудских и европейских кинолент фильмами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, информирует РИА Новости, ссылаясь на гендиректора учреждения Наталью Мокрицкую.
Руководитель «Москино» заявила о желании восполнить западные картины лентами из других стран
Культура

"Отсутствие американских и европейских фильмов мы собираемся восполнить за счет показа лучших лент из других государств — Южная Корея, Индия, Турция, Китай. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но идти в этом направлении необходимо", – высказалась она.

Мокрицкая добавила, что пора восстанавливать связи с самыми большими азиатскими киностудиями, ведь режиссерам из этой части мира есть что показать российским зрителям.
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